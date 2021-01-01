عضو بالدوما الروسي:على أوكرانيا تطبيق الاتفاقيات الموقعة عليها

أكد رسلان بالبك، عضو مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، أنه لا خيار أمام أوكرانيا سوى تطبيق الاتفاقيات الموقعة عليها، وذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول "صيغة نورماندي".وقال بالبك،"على وزير خارجية أوكرانيا أن يكون صادقا، لأن روسيا دائما منفتحة على الحوار، وأوكرانيا ليس لديها خيار سوى التنفيذ وهذه الحيل تلطخ سمعتها".وعقدت آخر، مفاوضات لقادة الدول المشاركة بـ"صيغة نورماندي" في باريس في 9 ديسمبر عام 2019، تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الأوكراني فلاديكير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، وكانت نتائج قمة باريس اتفاقيات تبادل المعتقلين، ووقف إطلاق نار كامل، وفض الاشتباك بين القوات والمعدات في ثلاثة أقسام من خط التماس في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.واتفقت الأطراف أيضا، على مواصلة المفاوضات في "صيغة نورماندي" واستمرار عمل مجموعة الاتصال في إطار اتفاقيات مينسك.