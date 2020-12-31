فرنسا: فتح مراكز التطعيم في المدن قبل بداية فبراير

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الخميس، إن بلاده ستفتح مراكز للتطعيم في المدن قبل بداية فبراير وسط تزايد الانتقادات بأن برنامج التطعيم من كوفيد-19 ينفذ ببطء شديد.وقال فيران على تويتر إن الحكومة قررت "الإسراع بحماية الأشخاص الذين لهم الأولوية" بما يعني أن العاملين في المجال الطبي الذين تفوق أعمارهم الخمسين سيتلقون اللقاحات اعتبارا من يوم الاثنين.