«التضامن»: توفير علاج الإدمان مجانا لـ84% من المتقدمين بـ«الأسمرات»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"، فقد تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.وأضافت القباج، أن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحي الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، موضحة أنه استفاد من الزيارات المنزلية 9200 أسرة بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة،في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأوضحت، أن الزيارات المنزلية استهدفت رفع وعي قاطني الأسمرات بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق،كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــــة الأوليــــــــة عن طريق التوعية من خلال الاتصال المباشر وتخصيص مقر دائم للصندوق بمنطقة حي الأسمرات، وتم عقد لقاءات مع القيادات الطبيعية والتنفيذية بالمنطقة لتحديد أوجه التدخلات وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية " التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الثقافة، التنمية المحلية".من جهته، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تنفيذ برنامج "اختار حياتك" بـ (4) مدارس بحي الأسمرات لبناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بهدف تمكينهم من رفض ومقاومة إغراءات الوقوع في براثن المخدرات، واستفاد 2925 طالبا وطالبة، حيث يعتمد البرنامج على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها، بجانب تنفيذ سلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من 1200 طفل، بجانب تنفيذ 10 إعلانات طرق بأماكن مميزة بالحي للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من الهدايا التي تحمل رسائل التوعية، والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.وفيما يتعلق بخدمات العلاج والتأهيل، أشار عثمان إلى أنه تم تجهيز عيادة تابعة للخط الساخن لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، وتقديم المشورة والإحالة لتلقى العلاج في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن، مع وضع وتخطيط برنامج عمل الفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض واستقبلت العيادة (341) مُتردد من طالبي خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان والتي تمثلت في "خدمات المشورة، الدعم النفسي، والعلاج".وأكد أنه تم إحالة الحالات المرضية لمستشفيات الصندوق والمراكز العلاجية التابعة له؛ وتلقوا الخدمة مجانًا كما تم افتتاح عيادة للإناث "يوم من كل أسبوع" نتيجة تواجد نسبة من الإناث تصل إلى 3.4% من بين المتقدمين لتلقي خدمات العلاج بعيادة الخط الساخن بحي الأسمرات والمناطق المحيطة، لافتا إلى أن 84% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذه الزيارات، في حين تعرف 16% على الخدمة من خلال الوسائط الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بالمنطقة"، وأنه ضوء نتائج هذه التجربة؛ جاري الإعداد لتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بمناطق المحروسة وبشائر الخير وروضة السيدة مطلع العام المُقبل 2021.