الصحة السنغالية: 8 وفيات و195 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 195 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 19 ألفا و140 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الإذاعة السنغالية - أنه تم إجراء 1400 فحص، حيث تم تسجيل 195 إصابة مؤكدة.. مضيفة أنه تم شفاء 53 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 17254 شخصا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 410 حالات، وذلك بعد تسجيل وفاة 8 حالات جديدة.. موضحة أن هناك 1475 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.