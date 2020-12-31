مناقشة رواية «مراعى القتل» بنادى التجديف المصرى.. السبت

تعقد في الثانية عشرة من ظهر بعد غد السبت٬ بنادي التجديف المصري بالدقي، ندوة لمناقشة رواية الكاتب الكبير فتحي إمبابي "مراعي القتل"، وذلك ضمن فعاليات الأدب المصري والحرب والتي يشرفها عليها ويديرها الكاتب شريف العصفوري.تدور أحداث الرواية حول الجندي مجند عبدالله بن عبدالجليل٬ وحرب الست سنوات٬ وما حدث لمصر أثنائها٬ ورحلته للهروب إلى ليبيا بعد الحرب٬ وحال المهجرين من مدن القناة.يذكر أن "إمبابي" تخرّج في كلية الهندسة، وعمل مهندسًا حتى بلغ سن التقاعد، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العام 1995 عن روايته "مراعي القتل"، وأصدر كذلك روايات "العرس"، "نهر السماء"، "أقنعة الصحراء"، "العلَم"، "شرف الله"، و"عتبات الجنة"، وله مجموعة قصصية عنوانها "السبعينيون"، بالإضافة إلى كُتب "سهام صبري زهرة الحركة الطلابية"، "الروافد الاجتماعية لجيل السبعينات"، "جنة الدساتير"، والقصة والسيناريو والحوار للمسلسل التلفزيوني "طيور الشمس" (2002).