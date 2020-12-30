إيقاف أعمال بناء مخالفة بالبرجاية ورفع 40 طن مخلفات في المنيا

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم أعمال مخالفة في المهد بأحد الأبراج السكانية بقرية البرجاية، كما رفعت 40 طن من المخلفات والقمامة والأتربة بقريتي البرجاية وبني أحمد الغربية.قال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لأعمال التنظيم ووقف أى عمل مخالف فى المهد ومواصلة أعمال النظافة بالقرى والتوابع.وأوضح عماد محمود رئيس قرية البرجاية أنه تم ايقاف أعمال مخالفة فى المهد بأحد الابراج بدماريس وإزالة المخالفة وتحرير المحضر القانوني اللازم، كما قام قسم البيئة بالقرية برفع ١٥ طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.