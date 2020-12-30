طائرات روسية تشن غارات على داعش في البادية السورية

شنت طائرات حربية روسية ضربات جوية متجددة، اليوم الأربعاء، مستهدفة مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي ضمن البادية السورية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات تتركز ضمن مثلث حلب– حماة– الرقة، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة تشهدها المنطقة بين عناصر التنظيم من جهة، وقوات الجيش السوري والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى، وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.وأشار المرصد إلى أنه في 23 الشهر الجاري واصلت قوات الجيش السوري حملتها الأمنية الجديدة ضد خلايا تنظيم داعش ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة، وذلك بدعم وإسناد من قبل الطائرات الحربية الروسية التي تشارك بقصف مناطق انتشار التنظيم في المنطقة هناك.وبدأت هذه الحملة، أمس، بعد قطع قوات الجيش طريق آثريا- الطبقة، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال 24 ساعة الفائتة مع قصف جوي مكثف، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية بين الجانبين، إذ قتل 5 عناصر في قوات الجيش السوري، بينما قتل 9 من تنظيم داعش وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.