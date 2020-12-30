أوكرانيا: إيران لن تفلت من العدالة في قضية إسقاط طائرة الركاب

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تتخذ موقفًا متشددًا في المفاوضات مع إيران بشأن إسقاط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بالقرب من طهران، ولن تسمح لها بالإفلات من المسئولية.وأوضح كوليبا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (أوكرانيا برس): "إيران مفاوض صعب، ولكن أوكرانيا لن تسمح لإيران بالإفلات من العدالة في هذا الأمر"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكن أوكرانيا لا تتصرف بمفردها.من جهته، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ينين، أمس الأول الإثنين إن أوكرانيا لم تتلق تقريرا عن تحطم الطائرة الأوكرانية، على الرغم من التأكيدات المتكررة من الجانب الإيراني بأن العمل على ذلك قد اكتمل.