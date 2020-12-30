قيادي إخواني منشق: «بديع» اعترف في مارس 2017 بالانقسامات الداخلية

قال القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إبراهيم ربيع، المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع، اتعرف في مارس 2017، ضمن رسالة وجهها من السجن إلى أنصاره، بأن الجماعة باتت تعاني من انشقاقات أساسية، مشيرًا إلى أن الجماعة على معرفة يقينة في الوقت الحالي بأن القيادات التي تتحكم في تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية بعيدًا عن تسيير مصالح الجماعة بما يحقق في النهاية أفكارها المزعومة.ولفت «ربيع»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن تركيا تسعى إلى تشكيل مكتب الإرشاد في أنقرة بشكل منفرد عن التنظيم الدولي، أو الوصول إلى صيغة مع التنظيم الدولي تجعل أردوغان هو المسيطر على التنظيم المحلي للإخوان في مصر، وذلك في إطار سعى أردوغان؛ للسيطرة على جماعات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وتحويلها إلى أرصدة في مفاوضاته وابتزازه لدول الشرق الأوسط.