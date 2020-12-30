مقتل شخص وإصابة 3 جنود فى الهجوم الإسرائيلى على ريف دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية، منذ قليل، عن مقتل شخص وإصابة 3 جنود في الهجوم الإسرائيلي على ريف دمشق.وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، إن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق.وذكر التلفزيون الرسمي، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي في سماء ريف دمشق الغربي.