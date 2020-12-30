الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى دمشق

أفادت وكالة العربية السورية للأنباء، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" في سماء دمشق.وذكر التلفزيون الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق الغربي".دون مزيد من التفاصيل..