شيري عادل ضيفة شرف «للإيجار»

انتهت الفنانة شيرى عادل، من تصوير مشهدها كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم جديد يجمع بينها، وبين الفنان خالد الصاوي، ومحمد سلام ويحمل عنوان "للإيجار"، والتى تدور أحداثه فى مدينة الإسكندرية.ويحكي فيلم "للإيجار" ويحكي قصة الوحدة وما تسببه للإنسان من أثر سلبي وقد تصيبه بالاكتئاب، فهو يتناول حالة الاكتئاب التى يصاب بها الإنسان ولكن بشكل كوميدي لايت.وتجري الشركة المنتجة التعاقد مع العديد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج إسلام السيد.يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا"، وشارك فى بطولتها نهال عنبر، إيهاب فهمى، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيبت عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر، وإخراج إيهاب راضى.