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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

توقعات برج الحمل في 2021.. صعوبات أم انتصارات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:17 م
برج الحمل
برج الحمل
سلمى بدر
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تزف الابراج في 2021 بشرى سارة لمواليد برج الحمل فانفراجة كبيرة خلال 3 مراحل ستكون في انتظارهم، وتشهد حياتهم تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة، وفي اكتوبر يحصدون الانتصارات على جميع الأصعدة، لتعوضهم عن الـ 10 أعوام الماضية.

خبيرة الابراج منى احمد تقدم توقعاتها لـ برج الحمل عبر "الدستور"، وتكشف ماذا تقول لهم الأفلاك؟

نرصد حظ مواليد برج الحمل في 2021

- نظرة عامة:

يمر مواليد برج الحمل في 2021 بانفراجات كبيرة خلال ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من شهر يناير وستنتهي في شهر يونيو، وستشهد حياتهم فيها تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة، أما المرحلة الثانية فتبدأ من شهر يونيو وتنتهي في شهر أكتوبر يحصدون من خلالها ثمرة تعبهم و مجهوداتهم التي بذلوها، والمرحلة الثالثة تبدأ في شهر أكتوبر ويكون كلها انتصارات وتطورات على جميع الأصعدة لتعوض الـ10 سنوات القاسية الماضية.

- على الصعيد العاطفي:

سيبدأ عام 2021 لمواليد برج الحمل مع وجود كوكب فينوس في برج الجدي، وسيبقى حتى أوائل شهر مارس، وخلال هذا الوقت سيسهل عليهم التواصل مع شريك حياتهم، والأعزب منهم فمن سيلتقي بشخص ما خلال هذه الفترة ويرتبطان ارتباطًا عاطفيًا قويًا.

أما المرتبط منهم فسيكون هناك مشاكل ناتجة عن نقص التواصل بينهم وبين الشريك وستكون تلك المشكلة في النصف الأول من العام، عندما يكون كوكب المريخ في برج الميزان، لهذا لن يكون مواليد برج الحمل قادرين على التوفيق أو التحدث عن مشاكلهم، وبعضهم قد ينهي العلاقة مع الشريك.

- على الصعيد المهني:

يساعد وجود كوكب فينوس في برج الجدي على تحسين العلاقات في مكان العمل مما يسهل العمل على المشاريع المتراكمة، والحصول على ترقية أو زيادة كبيرة في المرتب، ستكون في شهر يناير وشهر فبراير.

عندما يدخل كوكب المشتري في برج الأسد في منتصف شهر يوليو، يجب استخدام كل مولود من مواليد برج الحمل مواهبه لصالحه فقد يكون عام 2021 هو العام الذي يمكن أن تساعدهم فيه هواياتهم على كسب المال بشكل كبير.

- على الصعيد الصحي:

ينتقل كوكب المشتري إلى برج الأسد في منتصف شهر يوليو، مما يشجع مواليد برج الحمل على التعرض للمزيد من المخاطر في حياتهم اليومية مما يؤثر سلبيا على اعصابهم، ويجب عليهم التخلص من عاداتهم السيئة وتبني عادات جديدة وصحية.

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