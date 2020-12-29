أحداث عظيمة واستمرار كورونا و4 أبراج محظوظة.. ملخص حلقة بسنت يوسف مع عمرو أديب 2020

أثارت خبيره التارو بسنت يوسف الجدل حول توقعات الأبراج لعام 2021، والتي كشفت عنها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث كشفت بسنت يوسف عن توقعاتها لما سيحدث في عام 2021، وحذرت من شهري يناير وفبراير المقبلين، كما كشفت عن طالع عمرو دياب، والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والرئيس جو بايدن، و النجم عمرو دياب.





وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" الملخص الكامل لحلقة خبيرة التارو بسنت يوسف مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية.





أبرز تصريحات بسنت يوسف مع عمرو أديب 2020



- وعن محمد صلاح قالت: "حتى لو مش هيسيب ليفربول في عرض تاني قوي بنفس قوة ليفربول.. هيسيب ليفربول عاجلا أم آجلا لو مش السنة هذه الي بعدها بس هو في كل الأحوال هيسيب ليفربول".



- أما عن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان قالت:" وضعه أفضل شوية، هو متحكم أكثر ولكن بشكل محدود برضه، عنده حاجات كويسة هتحصل ولكن بشكل محدود حيبقى متأني أكثر مش هيبقى متسرع أو متهور أو مندفع، وفي الآخر في مصلحة هحصل ليه ويمكن الورقة دي تعني أنه سيفقد التحكم الله أعلم.. سيقدم نفسه بشكل مختلف للعالم وسيقدم فكرة أنه عنده ما تحتاجه الدول".



- أما عن الأبراج قالت بسنت يوسف: " 2021 سيشهد مزيدًا من الاستقرار أما من سيكون من نصيبهم المعاناة أو الأحداث العظيمة فهي أبراج الأعمدة الثور والأسد والعقرب والدلو". - وعن محمد صلاح قالت: "حتى لو مش هيسيب ليفربول في عرض تاني قوي بنفس قوة ليفربول.. هيسيب ليفربول عاجلا أم آجلا لو مش السنة هذه الي بعدها بس هو في كل الأحوال هيسيب ليفربول".- أما عن الرئيس التركي رجب طيب أوردغان قالت:" وضعه أفضل شوية، هو متحكم أكثر ولكن بشكل محدود برضه، عنده حاجات كويسة هتحصل ولكن بشكل محدود حيبقى متأني أكثر مش هيبقى متسرع أو متهور أو مندفع، وفي الآخر في مصلحة هحصل ليه ويمكن الورقة دي تعني أنه سيفقد التحكم الله أعلم.. سيقدم نفسه بشكل مختلف للعالم وسيقدم فكرة أنه عنده ما تحتاجه الدول".- أما عن الأبراج قالت بسنت يوسف: " 2021 سيشهد مزيدًا من الاستقرار أما من سيكون من نصيبهم المعاناة أو الأحداث العظيمة فهي أبراج الأعمدة الثور والأسد والعقرب والدلو".



- تضيف عن باقي الأبراج: "الجميع سيتغير حاله إلى الأفضل في هذا العام، مشيرة إلى أن أبراج "السرطان والميزان والحمل والجدي كانوا يعانون من سوء الحظ العام الماضي، ولكن سيتبدل حالهم للأفضل في عام 2021".



- وفجرت بسنت يوسف مفاجأة عن النادي الأهلي، قائلة: "الورق بيقول ان الاهلى مش هيفوز في الدوري السنة دي، أما مرتضى منصور هيرجع تاني رئيس نادي الزمالك".







اقرأ أيضا توقعات الأبراج في 2021.. السرطان محظوظ والدلو الأفضل

- وعن توقعات الاقتصاد المصرى فى العام الجديد، قالت: "مثلنا مثل دول أخرى، وسيكون هناك تحكم أكثر في الاقتصاد عن أي دولة، معلقة: "الناس مش هتعانى ومقدور عليها"، ولفتت إلى أن هناك دول ستعاني من قلة موارد، بدءا من 2021، ومنهم من عانى في 2020 وستستمر معهم".



- أما عن كورونا قالت بسنت يوسف إن الفيروس لن ينتهي في عام 2021.

- وعن توقعات الاقتصاد المصرى فى العام الجديد، قالت: "مثلنا مثل دول أخرى، وسيكون هناك تحكم أكثر في الاقتصاد عن أي دولة، معلقة: "الناس مش هتعانى ومقدور عليها"، ولفتت إلى أن هناك دول ستعاني من قلة موارد، بدءا من 2021، ومنهم من عانى في 2020 وستستمر معهم".- أما عن كورونا قالت بسنت يوسف إن الفيروس لن ينتهي في عام 2021. - هناك دول ستعاني سياسيًا مثل أمريكا سيحدث بها أعمال ضخمة وعمليات إرهابية وأحداث شغب واحتجاجات، وكذلك السويد، مضيفة: "لو ترامب ترك البيت الأبيض سيسبب ضغوط وسيكون تحت دائرة الضوء".

- قالت بسنت يوسف في تصريحاتها مع عمرو أديب: " الورق بيقول في مصالحة سياسية بين 3 دول أو 2، لكن الموضوع مش سهل".