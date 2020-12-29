اليوم.. كرم جبر يحاضر في ندوة العلاقات المصرية الليبية

يحاضر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، في الندوة التثقيفية حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والتي تستضيفها المنظمة العالمية لخريجي الازهر.ومن المقرر حضور 35 إماما وداعية من أبناء ليبيا، في إطار وجودهم بالقاهرة لحضور الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة، لتأهيل الدعاة والأئمة الليبين.تأتي الندوة في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مع إلقاء الضوء علي عمق الصلات والأهداف المشتركة في كافة المجالات الدينية والأجتماعية والثقافية.كما تتضمن النقاش حول عدد من القضايا المهمة خلال المرحلة الراهنة.وتعقد الندوة في تمام الحادية عشرة صباحا وذلك بمقر المنظمة بجامعة الأزهر بمدينة نصر.