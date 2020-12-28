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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:09 م
عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ
وائل توفيق
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حاول الفنان عبدالحليم حافظ تسجيل أذان المغرب خلال شهر رمضان في فترة الستينيات.

وكشفت مجلة "الكواكب" لعام 1965 عن محاولة "العندليب" تسجيل الأذان، على أن يتم إذاعته في ليلة القدر خلال شهر رمضان.

كما تقرر وقتها أن يتم إذاعة الأذان بصوت "العندليب" طوال أيام شهر رمضان، وكانت هي المرة الأولى التي يُذاع فيها أذان المغرب بصوت مطرب معروف.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الفنان عبدالحليم حافظ بمناسبة شهر رمضان، فقد سبق وأن سجل حوالي 11 دعاءً دينيًا، منها "نفضت عينيا المنام"، "أنا من تراب"، "على التوتة"، "أدعوك يا سامع"، "ورحمتك في النسيم"، "بينى وبين الناس"،" والحبة في الأرض" "خلينى كلمة"،"ورق الشجر"، "بين صحبة الورد"، "يا خالق الزهرة ".

وكان العندليب الأسمر قد كشف في مذكراته عن حكاية جده الذي كان إمام مسجد القرية، بالإضافة إلى حفظه للقرآن الكريم كاملًا، ووصف صوته بأنه "تصمت له الطير"، عندما يتلو آيات من القرآن الكريم.

يذكر أن الفنان عبدالحليم حافظ لم يتقاض أجرًا على أغانيه الدينية، وكان يعتبرها بمثابة صدقة جارية، بعدما داهمه المرض بصورة قوية، وشعر بدنو أجله، فبدأ يتقرب إلى الله بهذه الأدعية والابتهالات الدينية، كما كان يعتبر الأجور التي يسددها للملحنين والعازفين والكُتاب بمثابة أيضًا تقرب إلى الله.

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