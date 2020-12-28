1.6 مليار جنيه لمشروعات خطوط نقل الزيت والمنتجات البترولية

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه تم خلال 2020 تشغيل خطين جديدين لنقل المنتجات البترولية، إضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط فى إطار التطوير والتحديث المستمر لشبكة نقل وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام، وبلغ إجمالى أطوال الخطوط المضافة نحو 354 كم بإجمالى تكلفة 1.6 مليار جنيه.وأضافت الوزارة، في بيان الإثنين، أنه من ضمن مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغازات تم خلال 2020 تشغيل 5 خطوط لنقل الغاز الطبيعى، بإجمالى أطوال مضافة حوالى 76 كم، واستثمارات حوالى 1.6 مليار جنيه.إلى جانب ذلك، تم تنفيذ مشروعات نقل وتحويل مسار عدد من خطوط نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تطوير شبكة الطرق والكبارى بمصر.وأما عن زيادة سعات التخزين، فإنه تم إنشاء مستودعات التخزين بالعين السخنة "شركة سونكر" لزيادة الطاقة التخزينية من السولار والبوتاجاز المستورد لتأمين احتياجات البلاد، فضلًا عن 3 خطوط لنقل البوتاجاز والسولار باستثمارات كلية 450 مليون دولار تشمل تكلفة إنشاء الرصيف البحري.وحظيت هذه المشروعات بمتابعة لحظية وقيام طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالعديد من الجولات التفقدية الميدانية لعدد منها، وناقشت فيها اللجنة العليا للمشروعات البترولية التى جاء على رأس الأولويات فى تكليفها الإسراع بتنفيذ المشروعات، وعدم الحيود عن الخطط الموضوعة وتذليل العقبات والتحديات التى قد تطرأ.