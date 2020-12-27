بسبب خلافات أسرية.. مقتل شاب على يد عاطلين في المطرية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة شرطة المطرية.كانت البداية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرا بإصابته بطعنة سلاح أبيض (سكين)، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته والآخر بمباغتته بسلاح أبيض وتركوه غارقًا فى دمائه وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.