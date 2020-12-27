«نجيب محفوظ.. رؤى جديدة» بمنتدى الثقافة والإبداع.. الليلة

تنطلق في السابعة مساء اليوم الأحد، بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، أولى فعاليات "منتدى الثقافة والإبداع"، والتي تقام تحت عنوان "نجيب محفوظ.. رؤى جديدة"، في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، ويتحدث فيها كل من: محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، ويديرها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى.وصرح الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بأن هذا المنتدى يأتى فى إطار التطوير الدائم لأنشطة وفعاليات الصندوق، وسيقام بشكل دورى فى الأحد الثالث من كل شهر، ويركز على القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها باللحظة الراهنة، وكذلك المساهمة الفعالة فى استراتيجية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار التى يشهدها الموسم الأول لهذا المنتدى، منها إلقاء الضوء على رموز الوطن بشكل عميق، يتناسب مع عطاء هذه الشخصية، ويتخذ المنتدى أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة، الحفلات الفنية والمعارض التشكيلية، ولن تقتصر فعالياته علي القاهرة وستمتد إلى المحافظات.