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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 85 مليون دولار لاستيراد أغذية حيوانات خلال 2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر استورد ت محضرات لتغذية الحيوانات بلغت 85 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 90.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 5.6 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت 9.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 11.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليار دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما تراجعت الواردات من 59.6 مليار دولار لـ 49.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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