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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تستعد لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:24 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعًا موسّعًا في إطار استعداد وزارة السياحة والآثار لإعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية متكاملة وإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، إضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الاستراتيجية.

خلال الاجتماع، تم مناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، إضافة إلى الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى لوضع استراتيجية اعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة ٣ سنوات.

كما تمت مناقشة الاستراتيجية الخاصة بالمراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة دولية، حيث سبق أن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام ٢٠٠٩.

ودارت المناقشات حول المحاور الأساسية لهذه الحملة، والاستراتيجية العامة واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

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