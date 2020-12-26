وزير البترول يفتتح أول محطة غاز طبيعي بشرم الشيخ اليوم

يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أول محطة وقود تعمل بالغاز الطبيعي "الوقود المزودج" بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، والتى تقوم بتنفيذها شركة غازتك برئاسة المهندس عبد الفتاح فرحات.يأتي انشاء أول وأكبر محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي فى إطار خطة الدولة فى تنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فى جميع المدن والمحافظات، وضمن تعليمات الرئيس السيسي بالاستفادة بثروات مصر من الغاز الطبيعي وإحلاله محل البنزين والسولار فى استخدامات السيارات، وذلك للحد من عملية الاستيراد والعمل على القيمة المضافة من الثروات البترولية.وكانت "شركة غازتك" وقعت عقد الشريحة الرابعة من عقد تمويل المرحلة السادسة لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائى (غاز طبيعى بنزين) مع جهاز تنمية المشروعات وذلك بقيمة 10 ملايين جنيه، وذلك لتشجيع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية التي تستهدف التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل في مختلف أنواع السيارات والمركبات، لما يتمتع به الغاز الطبيعى من اقتصاديات وكفاءة تشغيل عالية، والوفر الكبير الذى يحققه استخدام الغاز للمواطن في سيارته، فضلًا عن حفاظه على البيئة.