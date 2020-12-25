ضبط كلبين دون كمامة في الإسكندرية.. وغرامة فورية 1000 جنيه

تمكن ضباط شرطة الخيالة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، من شن حملة مكبرة بدوائر المدينة لتطبيق ضوابط اصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، حرصا على سلامة المواطنين وضبط مخالفي القرارات.واستهدفت الحملة شوارع السيد محمد كريم، و26 يوليو، وميدان أبي العباس، وضبط ومصادرة كلبين، وذلك لمخالفة أصحابهما قرار المحافظ رقم 498 لسنة 2020.كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا يحدد 3 ضوابط جديدة لسير واصطحاب الكلاب في الطرق والأماكن العامة، وتحصيل غرامة فورية 1000 جنيه في حالة المخالفة، حرصًا على سلامة المواطنين، وضرورة تثبيت كمامات الفك الخاصة بالكلاب، ومقودة بزمام بيد حائزها، فضلا عن أن يكون معلقًا برقبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري.