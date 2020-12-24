لقطات من احتفال موارنة مصر بعيد الميلاد المجيد

نشر المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة نص كلمة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، لقطات من قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر.وتحتفل الكنائس الغربية في مصر وعلى رأسها الكاثوليكية برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، والروم الارثوذكس برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، والأسقفية برئاسة المطران منير حنا، اليوم وغدًا بقداسات عيد الميلاد المجيد، بنسب حضور تتراوح بين 25 - 40% من سعة الكنيسة الاستيعابية.