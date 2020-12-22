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سياسي

مستقبل وطن يعقد ندوة «التسويق السياسي» في الجيزة غدًا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:39 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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يعقد حزب مستقبل وطن بمركز أبوالنمرس في محافظة الجيزة، غدا ندوة تثقيفية تحت عنوان «التسويق السياسي مدخل لنجاح الأحزاب».

يحاضر في الندوة الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بكلية تجارة جامعة القاهرة في وجود اللواء حسام عاشور أيوب عضو مجلس النواب بمركز أبوالنمرس والأمين المساعد للشئون البرلمانية بالحزب بمحافظة الجيزة.

وقال محمد هلال إن هذه الندوة الغرض منها تدريب الحاضرين من الحزب على كيفية التسويق السياسي وأن هدفه خدمة الموطن في المقام الأول وحل كل مشاكله.

وسيحضر الندوة رمضان العزالي ووحيد صالح وحسن العفش الأمناء المساعدين للحزب بالمركز، وسيد عمران أمين التنظيم بالمركز وداليا كرم عبدالجابر أمينة المرأة بالمركز ونيفان الفقي ونادية رحب وفاطمة مسعد رفاعي وعبده نصار وحسام الزغبي الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الإعلام وجميع أمناء الوحدات وأعضاء هيئة المكتب بالحزب.

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