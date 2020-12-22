وفاة رئيس وزراء سوريا الأسبق مصطفى ميرو بكورونا

توفي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السوري الأسبق محمد مصطفى ميرو بعد اصابته بفيروس كورونا.وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية: "توفي اليوم مصطفى ميرو إثر المضاعفات التي تعرض لها بسبب فيروس كورونا".وميرو هو أول رئيس وزراء في عهد الرئيس بشار الأسد وهو من مواليد عام 1941، وتولى المنصب في حكومتين متتاليتين من شهر مارس العام 2000، وحتى سبتمبر العام 2003.كان وزير الصناعة السابق محمد معن زين العابدين جذبة توفي أمس إثر إصابته بكورونا، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري الذي توفي بداية شهر سبتمبر الماضي.