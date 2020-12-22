«ألف ليلة وليلة».. البرنامج الذى قتل الشاعر طاهر أبوفاشا

كانت الأجيال القديمة تنظر إلى طاهر أبوفاشا كشاعر كبير سوف يكون رابعًا لثلاثة من العظماء في عالم الشعر وهم علي محمود طه وإبراهيم ناجي وأحمد رامي، وكان لعلي محمود طه لون متفرد.والذي حدث أن طاهر أبوفاشا انصرف من الشعر لأعمال أخرى وربما أصابه فيها نجاح أيضًا؛ إلا أنه في كل الأحوال أقل مما كان سيحظى به لو كان انتبه لموهبته الشعرية.كان طاهر أبوفاشا صاحب موهبة خارقة وعلم واسع باللفظ العربي، وكان يملك ذوقًا يجمع بين العربية والأصيلة والحداثة الفنية الرفيعة.وكان توجه طاهر أبوفاشا لبرنامجه الإذاعي "ألف ليلة وليلة" توجه عظيم والبرنامج كان رائعًا بكل ما في الكلمة من معنى، وانشغاله بنجاح برنامجه جعله ينصرف عن الشعر فلم يصدر إلا ديوانًا واحدًا بعد ذلك.ويرى الكثيرون أن طاهر أبوفاشا لو ركز في شعره وموهبته لربما تصدر الصفوف الأولى للشعراء، حسبما ذكرت جريدة الأخبار في تقرير لها عام 1981.