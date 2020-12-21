انخفاض الجنيه الإسترلينى واليورو بسبب سلالة كورونا الجديدة

شهد الجنيه الإسترلينى واليورو اليوم الاثنين، انخفاضًا غير متوقع، لذلك يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن فى الدولار، بعد أن تسببت سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا، فى إغلاق أغلب مناطق بريطانيا وعطلت نشاط الشحن الدولى فى ظل ضبابية تُحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.وهبط الجنيه الإسترلينى بنحو 2% مقابل الدولار فى التعاملات الصباحية، قبل أن يرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا طارئا لمناقشة السفر الدولى وتدفق الشحن إلى بريطانيا ومنها.وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، كان الجنيه الإسترلينى متراجعا 1.85 % إلى 1.3277 دولار.كما تكبد اليورو خسائر مقابل الدولار، منخفضا 0.74 % إلى 1.2169 دولار، لكنه صعد 1.26 % مقابل الجنيه الإسترلينى إلى 0.9170.وارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية مناظرة اليوم، مع سعى المستثمرين إلى الأمان النسبى الذى يوفره، وذلك فى الوقت الذى تشدد فيه الكثير من الدول إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19.