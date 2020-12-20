«الشرقاوي» يستقبل رئيس مجلس إدارة رجال الأعمال المصريين الأفارقة

استقبل المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، لمناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الأفريقي ودعم الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة إلى الدول الأفريقية المختلفة.جاء ذلك اليوم في حضور أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة ومحمد الفولي رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، والمهندسة صوفي الديهي نائب رئيس لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية بالجمعية.وقال المهندس إبراهيم العربي إن السوق الإفريقي واعد ويجب الاستفادة منه بالشكل الذي يحقق زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك خاصة في ظل خطة الدولة لرفع معدلات الصادرات المصرية لمعظم الدول من أهمها الدول الإفريقية وأن اتحاد الغرف التجارية يسعي للتعاون مع كافة الجهات التي تدعم الخطة التنموية للدولة.وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية أن يكون التعاون المشترك بين الجانبين مثمر في المرحلة القادمة في ظل الاستفادة من خبرة كل منهما وعلاقاته وتطويع ذلك لخدمة بلدنا واقتصادها القومي، خاصة أن التوجه في الفترة الأخيرة إلى أفريقيا لذلك سيكون التعاون مع الجمعية مفيد وخلال السبل الحديثة والتكنولوجية التي أصبحت هي أساس التقدم والتنمية.وقال الدكتور يسري الشرقاوي: «نسعى بالتنسيق معا من خلال اتفاقيات التعاون المشترك والأنشطة والفعاليات التي تخدم دعم مجتمع المال والأعمال المصري والأفريقي بشكل يضمن ويؤكد خطواتنا الجادة نحو دعم الاقتصاد والتبادل التجاري المشترك بآليات وأيديولوجيات حديثة».واقترح إعادة البعثات إلى الدول الأفريقية من جديد لتنمية العلاقات مع مختلف الدول وهو ما رحب به رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بما يحقق الهدف الأسمى وهو نتائج إيجابية لهذا التعاون المثمر الذي يستهدف المصلحة العامة.