صور وفيديوهات لـ أردوغان تثير حفيظة الأتراك

İlk defa ortak bir yanımız oldu 😁

Hepimiz rakı içiyoruz 😁



İmamın ne işi var rakı sofrasında🤦‍♂️#YiyinEfendilerYiyin#KülliyedeRakı pic.twitter.com/ByN0vRrhgL — Serkan (@DJeykll) December 20, 2020

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لمأدبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأثارت الصور والمقاطع المصورة حفيظة رواد التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضية.وكشفت صور المأدبة الفخمة، وجود عدد كبير من زجاجات الخمر، فيما يدعو أردوغان من ناحية أخرى إلى الزهد والتقشف.فيما تصدر هاشتاج «#KülliyedeRakı» بمعنى «الراكي في القصر»، موقع «تويتر» في تركيا، بعد نشر صور المأدبة.يأتي هذا فيما انتشر مقطع فيديو آخر لطابور طويل يقف فيه المواطنون الأتراك لساعات طويلة بالصباح للحصول على رغيف الخبز الذي قامت حكومة أردوغان برفع سعره، وهو الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين الأوساط الشعبية والمعارضة التركية لاسيما مع انتشار صورة المأدبة.