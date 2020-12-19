الكاتب أحمد رفعت: ضياع مخزون مصر من الذهب لتحرير اليمن «أكذوبة»

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الأسطورة المُتداولة عن قيام مصر بالمساهمة في تحرير اليمن، وضياع مخزون الذهب من أجل تحرير اليمن "أكذوبة".





وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن 5% من احتياطي الذهب تم التصرف فيه أيام جمال عبد الناصر لشراء "قمح"، ولم تدفع مصر من الذهب شيء لتحرير اليمن كما يُشاع.





وأشار "رفعت"، إلى أن البعض أيضًا يزعم بأن بريطانيا مديونة لمصر، وهذا غير حقيقي، متابعا: "مصر قدمت تسهيلات لبريطانيا في الحرب العالمية، وثمن تلك التسهيلات لم تقم بريطانيا بسداده، لأنها كانت في تلك الفترة محتلة لمصر، فاعتبرت الدولة المصرية تلك التسهيلات دين على بريطانيا، لم يُسدد".



