رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على المتهم بترويع طالب باستخدام كلب وتصويره في أسوان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:52 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بترويع طالب بكلب وتصويره، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مواطن وابنه "طالب يبلغ من العمر 14 سنة، مقيمين بأسوان، بتضررهما من أصدقاء ابنه "3 أشخاص، لترويعه بواسطة "كلب" يقوم أحدهم بتربيته بمسكن تحت الإنشاء حال زيارته له، وتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم - القائم على تربية الكلب - وبحوزته "الكلب" المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

الملا: 3 مشروعات تكرير جديدة فى أسيوط والإسكندرية بـ 7.5 مليار دولار

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

الصور

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

غرامات فورية لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

الأكثر قراءة

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ 1000 قرية على مستوى الجمهورية

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

الاثنين.. الانقلاب الشتوي

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة في بناء الوعي المجتمعي» محاضرة بالأقصر

«الكتب خان» تستضيف توقيع «ما حدث فى شنجن» لمحمد إسماعيل

الإثنين.. متحف الطفل يدعو المصريين لمتابعة ظاهرة «الاقتران العظيم»

30 ناشرا يشاركون في مهرجان سوهاج الأول للكتاب