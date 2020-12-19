القبض على المتهم بترويع طالب باستخدام كلب وتصويره في أسوان

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بترويع طالب بكلب وتصويره، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مواطن وابنه "طالب يبلغ من العمر 14 سنة، مقيمين بأسوان، بتضررهما من أصدقاء ابنه "3 أشخاص، لترويعه بواسطة "كلب" يقوم أحدهم بتربيته بمسكن تحت الإنشاء حال زيارته له، وتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهم - القائم على تربية الكلب - وبحوزته "الكلب" المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.