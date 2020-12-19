اليوم.. مناقشة كتاب «عوالم الإنسان المجهولة» بمكتبة المستقبل

تعقد في السادسة من مساء اليوم السبت٬ بمكتبة المستقبل العامة بمقرها الكائن بجسر السويس٬ ندوة لمناقشة كتاب "عوالم الإنسان المجهولة"، تأليف الدكتورة رباب الششتاوى٬ خبيرة علوم الطاقة وعلوم ما وارء الطبيعة.وأكدت المؤلفة خلال الكتاب أن أعمال كل منا طاقات مختلفة فكلامنا طاقة صوتية، وأجسامنا ترسل طاقة حرارية، وهى بذلك ترسم وتسجل حركتنا فى الكون، ويخرج من المخ طاقات كهرومغناطيسية توضح نوايانا وأفكارنا، وحول كل منا طاقات غير مرئية أمكن تصويرها كى يتمكن البعض من رؤيتها، وهى ما تعرف بالهالات.وتشير المؤلفة إلى أن هذا كتاب يمثل تأملات فى علوم لطاقة وما وراء الطبيعة٬ حقائق لم تعرفها من قبل عن علم «القبالة» والطاقة عن الإنسان وطاقة الحروف والكلمات وما يسمى بعلم النفس الفيزيائى والطاقة البشرية والنظرية البشرية.وتقام الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.