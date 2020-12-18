وزير الأوقاف: أدعو «المتشدقين» بحقوق الإنسان لزيارة الأسمرات

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في بناء الإنسان، وأن ما تم مشاهدته من استثمار في البشر وخاصة النشء والشباب، أمر يدعو إلى العزة والفخر».ودعا وزير الأوقاف، المصريين جميعًا و«بخاصة تلك المنظمات المتشدقة بمفاهيم قاصرة ومحدودة وموجهة عن حقوق الإنسان لزيارة هذه المنطقة وسائر المناطق المماثلة التي أقامتها الدولة المصرية، وبخاصة ما أقامته لأهالي المناطق الأولى بالرعاية»، مضيفًا: «ولَم يقف الأمر عند توفير المسكن الآدمي الملائم، إنما كان توفير هذا المسكن نقطة انطلاق حقيقية لبناء الإنسان، ما يجعلنا نقول بملء أفواهنا شكرًا سيادة الرئيس، وتحيا مصر».جاء ذلك عقب زيارته لمدينة الأسمرات اليوم الجمعة، بصحبة محافظ القاهرة ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والقوى العاملة ومفتي الجمهورية، وإجراء جولة واسعة بالمدينة ولقاء شباب وأطفال الأسمرات (3).