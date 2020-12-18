وزراء ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة فى مسجد «تحيا مصر» بالأسمرات

افتتح عدد من القيادات السياسية والوزراء، مسجد «تحيا مصر» بمنطقة «الأسمرات 3»، وأدوا به صلاة الجمعة، احتفالًا ببدء أداء الشعائر الدينية.وأدى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي، علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات وعدد من القيادات.