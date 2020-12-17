رئيس الوزراء البرتغالى يعزل نفسه بعد لقاء ماكرون

قال مكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، اليوم الخميس، إن الأخير عزل نفسه وألغى رحلته الرسمية، بعد أقل من 24 ساعة من لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.وأكد المكتب في بيان نقلته وكالة "رويترز"، أن كوستا لا يعاني من أي أعراض وينتظر نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي قام به في وقت سابق اليوم الخميس.وأوضح أن الفحص كان مقررا بالفعل قبل رحلته الرسمية إلى ساو تومي وبرينسيبي وغينيا بيساو في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.وقال البيان إن "رئيس الوزراء قرر إلغاء الرحلة وسيحافظ على جميع الأنشطة التنفيذية وجدول العمل، وسيستمر بالقيام بعمله عن بعد".يذكر أن ماكرون استقبل كوستا في قصر الإليزيه يوم أمس الأربعاء، حيث ناقشا أولويات رئاسة البرتغال المقبلة للمجلس الأوروبي، والتي تبدأ الشهر المقبل.