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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «إيماءات الروح» للفنان خالد الطهمازى

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
معرض إيماءات الروح
معرض إيماءات الروح
نضال ممدوح
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ المعرض الشخصي الأول للفنان البحريني خالد الطهمازي في مصر ويحمل عنوان "إيماءات الروح"، وذلك بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي، حيث يستمر المعرض حتى 31 ديسمبر الجاري.

وخالد الطهمازي هو فنان تشكيلي بحريني مواليد مدينة المحرق عام 1970، عضو جمعية البحرين للفنون التشكيلية، فنان متفرغ، عرضت أعماله في متحف البحرين الوطني، ومتحف الفنون الجميلة بالأردن، ودار الأوبرا المصرية، ومتحف معهد العالم العربي بباريس.

كما أقام عدة معارض شخصية وله مشاركات تشكيلية في معارض وورش عمل وملتقيات محلية ودولية في مصر، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، فرنسا، أسبانيا، تايوان، الإمارات، الأردن، الكويت، ولبنان، وحصل على عدة جوائز وشهادات التقدير، وله مقتنيات فنية في متاحف ومؤسسات عامة والعديد من المقتنيات الخاصة في دول مختلفة.

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