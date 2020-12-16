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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع مجند وموظف تحت عجلات قطار قويسنا بالمنوفية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:11 ص
مصرع شخص
مصرع شخص
ولاء القاضى
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استقبل مستشفى قويسنا المركزى جثتي مجند وموظف لقي مصرعهما، قبل قليل، أثناء مروروهما من من معبر غير شرعي بجوار محطة قطار قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء ركوبهما قطار (مصر ـ الإسكندرية).

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع مجند وموظف، سقطا أسفل قطار أثناء مرورهما من مكان غير مخصص للعبور، وهما  "يوسف.ع.ع" 22 سنة ومقيم بقرية الرمالي، و"سامح.ع.ش" 38 سنة ومقيم بقرية بجيرم، ولقيا مصرعهما في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، عاين عدد من ضباط مباحث قويسنا الجثمانين، وسؤال شهود العيان على محطة القطار، لمعرفة ما حدث، وتبين أنهما أشلاء بعد دهس القطار لهما، كما قامت هيئة الإسعاف بالمنوفية بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى قويسنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجارٍ العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

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