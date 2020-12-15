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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد بن سلمان يهنئ أمير الكويت وولى عهده بتشكيل الحكومة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:54 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
محمد عمر
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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لأمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده، معربًا عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة، من جهته أعرب الشيخ نواف الصباح عن شكره وتقديره لمحمد بن سلمان على مشاعره الأخوية، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين والشقيقين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أجرى محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويت، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لها بالتوفيق، فيما أعرب مشعل الصباح عن الشكر والتقدير لولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكدًا متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأصدر أمير الكويت أمرًا أميريًا بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة والتي حظيت بمشاركة تجاوزت 60% من إجمالي من لهم حق التصويت.

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