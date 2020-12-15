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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين ولى العهد السعودى وملك الأردن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:56 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي وملك الأردن
محمد عمر
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها، وذلك وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن الأردن والسعودية شاركتا منذ أيام في مناورات "سيف العرب" والتي استضافتها مصر الشهر الماضي وعلى مدار أيام بمشاركة الإمارات والبحرين والسودان، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وتضمنت المناورات تنفيذ القوات المشاركة عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وإعادة الحياة لطبيعتها داخل القرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبرية والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة.

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