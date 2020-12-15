70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الصحة السنغالية - في بيان أوردته الإذاعة - إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد، ارتفع إلى 17 ألفًا و216 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 16 ألفًا و243 حالة، في حين تم تسجيل 350 حالة وفاة منذ انتشار «كورونا» وحتى اليوم.