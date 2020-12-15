اليوم.. افتتاح معرض إكرام عمر ونجيب محفوظ حكايات ألف ليلة

تفتتح الفنانة التشكيلية الكبيرة إكرام عمر، اليوم الثلاثاء معرض "إكرام عمر ونجيب محفوظ الف ليلة وليلة" في جاليري خان المغربي، ويستمر حتى يوم 29 ديسمبر الجاري.يذكر أن الفنانة إكرام عمر تعود للساحة الفنية بعد غياب كبير قدره 18 عام، وتحتفل في معرضها بالكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتنسج وترسم حكايات الف ليلة وليلة في ذكراه الـ 109.يشار إلى أن إكرام عمر من مواليد القاهرة في عام 1940، وحصلت على امتياز من أكاديمية الفنون الجميلة بروما 1966، ثم بدأت رحلة لم يبدأها أحد من قبل مع القصاقيص، والخيوط والألوان والمقص، وهي التي كانت تلقب منذ نعومة أظافرهم ب"قصقوصة.