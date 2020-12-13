السعودية تتسلم صفقة مقاتلات متقدمة من الولايات المتحدة

تسلمت المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة طائرتها المقاتلة المتقدمة من طراز F-15SA، وفق مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية الأمريكية.وأوضح موقع "ديفنس بلود" العسكري، اليوم الأحد، أنه تم الإعلان عن تسليم آخر طائرة مقاتلة متقدمة طراز F-15SA إلى سلاح الجو الملكي السعودي، وفق صحيفة "المواطن" السعودية.وأشار الموقع إلى أن مركز إدارة دورة حياة القوات الجوية الأمريكي يدير معاملات المبيعات العسكرية الأجنبية للقوات الجوية، مؤكدا أن هذه المعاملات تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية للشركاء الدوليين وتحسين قابلية التشغيل البيني معهم لتقوية عمليات التحالف المستقبلية والعمل كمضاعف لقوة القوة الجوية.من جانبه، أوضح رونالد إي دنلاب، مدير برنامج المساعدات الأمنية الأمريكي، أن F-15SA هي نسخة متطورة من F-15S، وتتمتع بقدرات عالية، توفر قدرة ردع قوية للمعتدين المحتملين وتعزز العلاقات الطويلة والمهمة مع السعودية.وكشف موقع ديفنس بلود عن أن المقاتلة الجديدة تحتوي على مجموعة حرب إلكترونية رقمية، ونظام تحكم في الطيران عبر الأسلاك، ونظام بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء، كما تتميز برادار نشط إلكترونيًّا ممسوح ضوئيًّا، وأنظمة التوجيه المشتركة للخوذة المثبتة.