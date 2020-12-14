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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

لمسات «الداخلية» الإنسانية.. رعاية خاصة لذوي الهمم وكبار السن

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:16 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية تقديم خدماتها الإنسانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حفاظا على قيم حقوق الإنسان، في إطار سياسة التواصل المجتمعي وإيصال رسالة الشرطة السامية التي تهدف لخدمة الشعب، وتقديم كل ة التسهيلات له في كافة المواقع الشرطية.

◄ تسهيلات الجوازات لكبار السن وذوي الاحتياجات

واستمرت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الداخلية على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

◄ مستشفيات الشرطة تستقبل ذوي الهمم

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر، وفي ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرارًا للدور المجتمعى بمختلف القطاعات الأمنية، فقد قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة باستقبال عدد من المواطنين من ذوى الإعاقة بمستشفيات الشرطة حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

◄ أوراق الأحوال المدنية مجانا لذوي الهمم

استقبل قطاع الأحوال المدنية المواطنين من ذوي الإعاقة، لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم (مجانًا) وذلك بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع.. حيث توافد عدد من ذوس الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على كافة الخدمات الشرطية

◄ حفلة لذوي الإعاقة بنادي الشرطة

وحرصت وزارة الداخلية على أن تُشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتنظيم احتفالية لعددٍ من الأشخاص ذوى الإعاقة بمقر النادى العام لضباط الشرطة بمدينة نصر.

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