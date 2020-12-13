المستشارة الألمانية: الإجراءات الحالية لم تنجح في الحد من «كورونا»

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، أن الإجراءات الحالية لم تنجح فى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأكدت «ميركل» أنه من الضروري اتخاذ إجراءات جديدة لكبح تفشي كورونا، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل.وتعقد ميركل اجتماعا مع رؤساء ووزراء الولايات الفيدرالية الـ16 اليوم، لمناقشة إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا.وكانت حكومة ولاية بادن فورتمبيرج قد أكدت أن الإغلاق الصارم حتى العاشر من يناير على الأقل أمر ضروري في الولاية، بهدف خفض عدد الإصابات.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت إلى مليون و272078، إصابة، بعد تسجيل 29875 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.