رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 ديسمبر 2020 الموافق 26 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

3 أنواع من الثعالب.. ما هى صفاتها وأخطرها؟

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:57 ص
الثعالب
الثعالب
سلمى بدر
طباعة
تعتبر الثعالب فصيلة من فصائل الكلاب ولكنها شرسة، ولا يمكن لها العيش وسط البشر، آكلة للحوم والنبات، وتمتاز بصغر حجمها، ويبلغ عدد أنواعها 3 أنواع، وهي الثعلب الأحمر، والثعلب الفينيقي، والثعلب القطبي.

وتعيش معظم الثعالب ما يقرب من عامين إلى ثلاثة في البرية، لكنها قد تعمر حوالي 10 سنوات أو أكثر في الأسر والمجتمعات الخاصة بها، ويبلغ حجم معظم الفصائل حجم القطط المستأنسة حيث تعتبر الثعالب أصغر أعضاء فصيلة الكلاب.
الثعلب الأحمر
الثعلب الأحمر
الثعلب الأحمر

الثعلب الأحمر يطلق عليه اسم الثعلب العادي، يلقب بالثعلب الماكر، ويتم اصطياده وتربيته للحصول على فرائه وجلوده وذلك لأهداف تجارية، وهو نوع من الثعالب موجود في معظم أنحاء العالم، يعيش في أوروبا، وشمال أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، ظهر لأول مرة في أستراليا خلال القرن التاسع عشر، ثم انتشر في معظم أنحاء هذه القارة.

طوله يتراوح بين 90-105 سم، منها 40 سم طول الذيل فقط، وارتفاعه حوالي 40 سم وصولًا لحد الكتف، أما وزنه 7 كجم، وقد يصل حتى 14 كجم، يغطي جسمه طبقة كثيفة من الشعر وتحته فرو ناعم ذو لون بني محمر، أما رأس ذيله فأبيض اللون، وساقاه وأذناه ذات لون أسود، يتغذى على فئران الحقول، والأرانب، والبيض، والفاكهة، والطيور، وقد يأكل أي غذاء متوفر لديه من بقايا طعام الحيوانات، والقمامة، والدواجن.
الثعلب القطبي
الثعلب القطبي
الثعلب القطبي الشمالي

هو حيوان قوي جدًا، يستطيع البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة القطبية المتجمدة، وفي الأراضي التي لا يوجد فيها أشجار، حيث يجعل الجحور بيوتًا له، وقد يقوم بحفر أنفاق داخل الثلج ليصنع لنفسه مأوى كي ينام فيه، ويمتلك صفات مناسبة للأجواء الجليدية الباردة التي يعيش فيها، وآذانه قصيرة، وأنفه قصير، وبطنه من الفرو.
الثعلب الفينيقي
الثعلب الفينيقي
الثعلب الفينيقي

هو ثعلب صغير الحجم، بل هو أصغر نوع من بين كل ثعالب العالم، وله آذان كبيرة، تصل إلى حوالي 15 سم، ويسكن في الصحراء الرملية وأماكن أخرى في شمال أفريقيا، ويتغذى على النباتات، والبيض، والقوارض، والزواحف، والحشرات.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح حافز نقدي لراغبي إحلال السيارات الملاكي بأخرى تعمل بالغاز

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

وفاة شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية عن عمر يناهز 73 عاما

مصدر بـ«علمية كورونا»: مصر لن تستخدم أى لقاح إلا بعد انتهاء التجارب

الصور

image description

«الخالد».. صور ووثائق خاصة من حياة نجيب محفوظ

image description

الحماية المدنية بأسيوط تنقذ شابًا سقط فى ترعة الإبراهيمية

image description

محافظة أسيوط يواصل توزيع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة (صور)

image description

محافظ أسيوط يشهد مقابلات شخصية لاختيار قيادات لشغل وظائف قيادية

image description

«متحدون على مكافحة الفساد».. فعاليات ثقافية وفنية بمدارس أسيوط

الأكثر قراءة

الصحة تكشف عن الفئات الأولى بلقاح كورونا.. وموعد الدفعة الثانية

يصل القاهرة الليلة.. كل ما تريد معرفته عن لقاح «سينوفارم»

مصدر: مصر تحصل على 50 ألف جرعة لقاح كورونا.. والتطعيم خلال أيام

مصر تتسلم أولى جرعات لقاح كورونا الصيني مساء اليوم

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مراجعة فيلم «the father».. عندما فقد «هوبكنز» عقله ليمتعنا

منوعات

كشف منتجات غذائية مضرة للدماغ

القائمة النهائية للمتأهلين لدور الـ32 من الدورى الأوروبى

ميلان يهزم سبارتا براج.. وليل يخسر من سيلتك بالدورى الأوروبى

ليستر سيتى يهزم آيك بثنائية فى الدورى الأوروبى

أيام زمان

«يظهر إني بحبها».. لماذا غفر التابعي لأسمهان تمردها على حبه؟

«أنا تعبانة منها».. لماذا غضبت روز اليوسف من ابنها إحسان عبدالقدوس؟

«الأشقياء الثلاثة».. من هنا جاءت فكرة الباد بويز في مصر

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

مقالات الرأي
مدحت بشاى
صناعة التعليم صناعة للمستقبل
جمال طه
مصر وتهديدات دول الأطراف «أثيوبيا»
د. محمد عفيفي
مصرواليونان: الثقافة المشتركة
ماجد حبته
رجل المستحيل
المزيد

الثقافة

انطلاق ورشة «الرقص الصوفى» بجزويت القاهرة.. اليوم

اليوم.. مناقشة رواية «سماء وسبعة بحور» بجاليرى أنتيك خانة

الليلة.. حفل إطلاق رواية الحفيدة الأولى بدار هن للنشر

تلامذة ومحبو نجيب محفوظ يحتفلون بعيد ميلاده أونلاين