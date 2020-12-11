3 أنواع من الثعالب.. ما هى صفاتها وأخطرها؟





وتعيش معظم الثعالب ما يقرب من عامين إلى ثلاثة في البرية، لكنها قد تعمر حوالي 10 سنوات أو أكثر في الأسر والمجتمعات الخاصة بها، ويبلغ حجم معظم الفصائل حجم القطط المستأنسة حيث تعتبر الثعالب أصغر أعضاء فصيلة الكلاب. تعتبر الثعالب فصيلة من فصائل الكلاب ولكنها شرسة، ولا يمكن لها العيش وسط البشر، آكلة للحوم والنبات، وتمتاز بصغر حجمها، ويبلغ عدد أنواعها 3 أنواع، وهي الثعلب الأحمر، والثعلب الفينيقي، والثعلب القطبي.وتعيش معظم الثعالب ما يقرب من عامين إلى ثلاثة في البرية، لكنها قد تعمر حوالي 10 سنوات أو أكثر في الأسر والمجتمعات الخاصة بها، ويبلغ حجم معظم الفصائل حجم القطط المستأنسة حيث تعتبر الثعالب أصغر أعضاء فصيلة الكلاب.

الثعلب الأحمر

الثعلب الأحمر



الثعلب الأحمر يطلق عليه اسم الثعلب العادي، يلقب بالثعلب الماكر، ويتم اصطياده وتربيته للحصول على فرائه وجلوده وذلك لأهداف تجارية، وهو نوع من الثعالب موجود في معظم أنحاء العالم، يعيش في أوروبا، وشمال أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، ظهر لأول مرة في أستراليا خلال القرن التاسع عشر، ثم انتشر في معظم أنحاء هذه القارة.



طوله يتراوح بين 90-105 سم، منها 40 سم طول الذيل فقط، وارتفاعه حوالي 40 سم وصولًا لحد الكتف، أما وزنه 7 كجم، وقد يصل حتى 14 كجم، يغطي جسمه طبقة كثيفة من الشعر وتحته فرو ناعم ذو لون بني محمر، أما رأس ذيله فأبيض اللون، وساقاه وأذناه ذات لون أسود، يتغذى على فئران الحقول، والأرانب، والبيض، والفاكهة، والطيور، وقد يأكل أي غذاء متوفر لديه من بقايا طعام الحيوانات، والقمامة، والدواجن. الثعلب الأحمر يطلق عليه اسم الثعلب العادي، يلقب بالثعلب الماكر، ويتم اصطياده وتربيته للحصول على فرائه وجلوده وذلك لأهداف تجارية، وهو نوع من الثعالب موجود في معظم أنحاء العالم، يعيش في أوروبا، وشمال أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، ظهر لأول مرة في أستراليا خلال القرن التاسع عشر، ثم انتشر في معظم أنحاء هذه القارة.طوله يتراوح بين 90-105 سم، منها 40 سم طول الذيل فقط، وارتفاعه حوالي 40 سم وصولًا لحد الكتف، أما وزنه 7 كجم، وقد يصل حتى 14 كجم، يغطي جسمه طبقة كثيفة من الشعر وتحته فرو ناعم ذو لون بني محمر، أما رأس ذيله فأبيض اللون، وساقاه وأذناه ذات لون أسود، يتغذى على فئران الحقول، والأرانب، والبيض، والفاكهة، والطيور، وقد يأكل أي غذاء متوفر لديه من بقايا طعام الحيوانات، والقمامة، والدواجن.

الثعلب القطبي

الثعلب القطبي الشمالي



هو حيوان قوي جدًا، يستطيع البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة القطبية المتجمدة، وفي الأراضي التي لا يوجد فيها أشجار، حيث يجعل الجحور بيوتًا له، وقد يقوم بحفر أنفاق داخل الثلج ليصنع لنفسه مأوى كي ينام فيه، ويمتلك صفات مناسبة للأجواء الجليدية الباردة التي يعيش فيها، وآذانه قصيرة، وأنفه قصير، وبطنه من الفرو. هو حيوان قوي جدًا، يستطيع البقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة القطبية المتجمدة، وفي الأراضي التي لا يوجد فيها أشجار، حيث يجعل الجحور بيوتًا له، وقد يقوم بحفر أنفاق داخل الثلج ليصنع لنفسه مأوى كي ينام فيه، ويمتلك صفات مناسبة للأجواء الجليدية الباردة التي يعيش فيها، وآذانه قصيرة، وأنفه قصير، وبطنه من الفرو.

الثعلب الفينيقي