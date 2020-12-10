28 وفاة و3941 إصابة بكورونا في مدارس تونس

أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي بلغ 3941 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 1768 مصابًا بين المدرسين، شفي منهم 1264 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1721 مصابًا، تماثل منهم 1157 للشفاء.وأوضحت أنه تم تسجيل 354 مصابًا تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 262 حالة، إضافة إلى 98 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 81 حالة من بينهم.