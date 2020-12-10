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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: حرمان الفلسطينيين من حقوقهم سبب بقاء المنطقة رهينة للصراع

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:12 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة هو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار.

وقال الملك عبدالله الثاني، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، هو خيارنا الاستراتيجي، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك عبدالله على أن بلاده لم ولن تتوانى يومًا في الدفاع عن القدس ومقدساتها وهويتها وتاريخها، فالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية واجب والتزام وعقدية راسخة، قائلًا "القدس هي عنوان السلام، ولا نقبل أي مساس بوضعها التاريخي والقانوني، والمسجد الأقصى، وكامل الحرم القدسي الشريف، لا يقبل الشراكة ولا التقسيم".

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