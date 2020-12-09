«الإحصاء»: 3.1 مليار دولار صادرات مصر البترولية فى 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود بلغت 3.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 5.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار.ولفت تقرير الإحصاء، إلى تراجع صادرات منتجات البترول لـ 1.095 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.1 مليار دولار، كما تراجعت صادرات البترول الخام من 1.4 مليار دولار لـ841.9 مليون دولار، والفحم من 67.3 مليون دولار لـ 18.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.