تركيا تبدأ إخلاء منطقة جديدة في حلب

بدأت القوات التركية في نقل معدات عسكرية ولوجستية من نقطة الراشدين عند أطراف مدينة حلب تمهيدا للانسحاب من هذه النقطة.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، أن شاحنات محملة بالعتاد العسكري واللوجستي انطلقت من النقطة التركية في الراشدين الواقعة عند أطراف مدينة حلب، باتجاه منطقة الأتارب في الريف الغربي للمدينة، بعد أكثر من 10 أيام على تفكيك معداتها لإخلاء نقطة المراقبة على غرار سابقاتها الواقعة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري.وكان المرصد السوري رصد، خلال الأيام والأسابيع الفائتة، تطورات في منطقة التفاهمات الروسية- التركية "خفض التصعيد"، وكان أبرزها انسحاب النقاط التركية المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام من ريف حماة في منتصف أكتوبر الماضي، وتبعتها انسحابات من النقاط التركية في ريفي إدلب وحلب، لتعيد تموضعها ضمن مناطق الفصائل في جبل الزاوية التي تشرف على طريق دمشق- حلب الدولي m5، وذلك لتطبيق الاتفاق الروسي-التركي، الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تسيطر عليها روسيا وقوات الجيش السوري، فيما لا تزال القوات التركية ترفض تسليم نقاط المراقبة للقوات الروسية وقوات الجيش السوري، بعد أن سلمت نقطة مورك بشكل كامل قبل شهر من الآن.وقال المرصد السوري إنه منذ منتصف أكتوبر الماضي تفكك القوات التركية معداتها العسكرية واللوجستية تمهيدًا للانسحاب من نقطة مورك التي تعد أكبر نقطة عسكرية لها في ريف حماة الشمالي، حيث دخلت شاحنات مدنية لنقل تلك المعدات إلى مناطق خاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في جبل الزاوية بريف إدلب.